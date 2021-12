15.12.2021 h 00:49 commenti

Novità in arrivo per due noti medici pratesi che diventano primari

Filippo Risaliti guiderà la Medicina 3 al Santo Stefano mentre Filippo Bressan dirigerà la Rianimazione al San Jacopo a Pistoia.

Il cambio di direzione non è l’unica novità che riguarda il personale medico del Santo Stefano. Negli ultimi giorni si registrano due importanti novità per altrettanti nomi noti della sanità pratese. La prima riguarda Filippo Risaliti, internista, nominato primario di Medicina 3 in sostituzione di Roberto Fiusti, andato in pensione. Il 47enne pratese, in prima linea nell’emergenza Covid, ha superato una selezione interna. Medicina 3 infatti è un struttura semplice che non richiede il concorso nazionale per la sua direzione al contrario delle strutture complesse. L’altra novità riguarda un noto anestesista del Santo Stefano, Filippo Bressan, che andrà a dirigere come facente funzioni il reparto di Rianimazione al San Jacopo di Pistoia in attesa del concorso per la sostituzione dell’attuale primario Leandro Barontini che a primavera 2022 andrà in pensione. Un meritato riconoscimento per il 56enne pratese ma allo stesso tempo un impoverimento dell’offerta medica del Santo Stefano.

Edizioni locali collegate: Prato

