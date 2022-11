30.11.2022 h 15:08 commenti

Nove anni fa la tragedia del Teresa Moda, al Pecci un convegno per fare il punto sul progetto Lavoro Sicuro

Per tutta la giornata le istituzioni si confronteranno sul bilancio dell'attività svolta e sulle prospettive future con particolare attenzione al tema dello sfruttamento lavorativo

A nove anni dalla tragedia del Teresa Moda, con sette operai cinesi morti carbonizzati nel capannone di via Toscana che era al tempo stesso il loro luogo di lavoro e la loro casa, Comune di Prato, Regione Toscana e Procura tornano a confrontarsi per fare il punto sugli interventi in atto e sulle prospettive future del progetto regionale "Piano Lavoro Sicuro.

L'appuntamento è per domani, giovedì 1 dicembre, al Centro Pecci con il convegno "Lavoro Sicuro - Analisi e prospettive". Il seminario prenderà il via alle 9.30 con gli interventi del sindaco Matteo Biffoni, del direttore del Centro per l'Arte Contemporane Luigi Pecci Stefano Collicelli Cagol e dell'assessore all'Immigrazione e alla Sicurezza della Regione Toscana Stefano Ciuoffo.

Poi si entrerà nel vivo dei lavori con la relazione sui risultati e le prospettive Piano Lavoro Sicuro illustrata dal direttore del Dipartimento di prevenzione Asl Toscana Centro Renzo Berti. A seguire, focus su prevenzione e sulle azioni di contrasto e tutela delle vittime nell'ambito dello sfruttamento lavorativo.

Toccherà poi al Comune illustrare i progetti avviati per la legalità e la sicurezza nella produzione e nel commercio, con il protocollo “Sismico” e i progetti Cerbero, Black-Friday e Cerbero Plus spiegati dall'assessore alla Sicurezza Flora Leoni. Mentre subito dopo l'assessore alla Cultura e Cittadinanza Simone Mangani coordinerà il tavolo che tratterà la tematica del contrasto allo sfruttamento lavorativo e promozione della sicurezza sul lavoro. Interverranno, tra gli altri, il procuratore capo Giuseppe Nicolosi, l'assessore all’Istruzione, Ricerca e Impiego della Regione Toscana Alessandra Nardini, la presidente della Camera di Commercio di Prato e Pistoia Dalila Mazzi e Luigi Mauro del Dipartimento Prevenzione Asl Toscana Centro.

Nel pomeriggio riprenderanno i lavori con focus sugli interventi per la prevenzione e il contrasto allo sfruttamento lavorativo con l'illustrazione dei tanti strumenti messi in atto dai vari enti.