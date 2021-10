07.10.2021 h 13:54 commenti

Nove adozioni e centoventi affidi, il bilancio del centro Ohana

Presentati i dati del centro di piazza Gelli che lavora in stretta collaborazione con la Società della Salute e i Comuni della provincia. Sperimentato anche un nuovo metodo per valutare il percorso di accompagnamento

Più di 120 affidamenti familiari in corso, 40 ragazzi inseriti in strutture, 30 sono stranieri non accompagnati, e 9 bambini adottati nell'ultimo anno: sono questi i numeri dell'attività del Centro Ohana che offre servizi di supporto alle famiglie. La struttura di piazza Gelli in collaborazione con la società della Salute e i comuni della provincia di Prato , nei difficili mesi della pandemia ha anche organizzato un'attività di counselling per 15 giovani e una serie di incontri a distanza a sostegno della genitorialità a cui hanno partecipato 7 famiglie e 15 bambini . Numeri che confermano il Centro come un punto di riferimento per l’affido a livello locale , ma che potranno essere ampliati grazie ad un nuovo strumento: le Carte della partecipazione, realizzate dal LABT, Laboratorio integrato di Firenze e Prato, con il supporto dell’Università degli Studi di Padova e della Regione Toscana, per aiutare le famiglie in situazione di vulnerabilità, e facilitare la relazione con i servizi socio-educativi nell'ambito dei percorsi di accompagnamento. Le immagini delle carte aiutano a evocare stati d'animo, facilitare la comunicazione ed aprire nuovi ambiti di riflessione. L'obiettivo non è valutare la persona e la sua capacità di partecipare al progetto definito dall’operatore, ma evidenziare successi e criticità del percorso intrapreso con i servizi sociali. Il nuovo strumento è stato presentato nell'ambito di un seminario a cui hanno partecipato, oltre all'assessore regionale alle Politiche sociali Serena Spinelli, che ha visitato il Centro anche l ’assessore alle Politiche Sociali e presidente SDS Prato Luigi Biancalani, l’assessore all’Educazione e Welfare del Comune di Firenze Sara Funaro, il dirigente del Settore Innovazione sociale Regione Toscana Alessandro Salvi che ha coordinato l'incontro.

