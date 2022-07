12.07.2022 h 09:42 commenti

Novantenne sventa la truffa con la scusa del controllo alla rete idrica

Due malviventi si sono presentati alla sua porta e le hanno chiesto di mettere i gioielli in frigo per non farli danneggiare, ma l'anziana si è insospettita e ha fatto fallire il colpo

Ancora un tentativo di truffa ad una persona anziana, dopo i due della scorsa settimana, uno riuscito e uno sventato ( LEGGI ). Per fortuna anche stavolta la vittima si è dimostrata più scaltra dei malviventi ed è riuscita a sventare il colpo. Resta comunque alto l'allarme sociale per il fenomeno e la Questura, che sta indagando anche sull'ultimo episodio, rinnova l'invito alla massima prudenza da parte degli anziani. Il raggiro fallito è stato tentato ieri mattina 1 luglio alle Fontanelle. La vittima designata era una donna di 90 anni, alla cui porta si sono presentati due uomini: uno ha fatto vedere un tesserino dicendo di essere un carabiniere mentre il secondo ha detto di dover fare un controllo alla rete idrica. Una volta in casa, uno dei truffatori ha usato uno spray per simulare un inquinamento ambientale. A quel punto è stato detto alla signora di mettere sia il cellulare sia tutti gli oggetti in oro dentro il frigorifero, per evitare che venissero danneggiati. La richiesta ha insospettito la 90enne, che ha chiesto al finto carabiniere di chiamare la caserma e ha palesato i suoi sospetti su quanto stava avvenendo. Tanto è bastato per convincere i due malviventi a desistere e ad allontanarsi velocemente.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus