Notte movimentata in piazza Mercatale, doppio intervento della polizia

Prima un gruppo di persone ha iniziato a lanciare bottiglie contro le auto in sosta, poi un 33enne è stato aggredito e ferito da un connazionale

Serata e nottata movimentate in centro, tra ieri 7 e oggi 8 settembre. La polizia è dovuta intervenire prima per un gruppo di persone che stavano gettando bottiglie contro le auto in sosta e poi per l'aggressione ai danni di un 33enne.

Il primo episodio risale alle 21.30 quando le Volanti sono state chiamate per un gruppo di nordafricani che stavano danneggiando le auto parcheggiate davanti alla sala slot di piazza Mercatale. All'arrivo della polizia, i giovani sono corsi proprio dentro il locale dove sono stati poi controllati. In questo frangente un 35enne di nazionalità marocchina ha cercato in tutti i modi di ostacolare i poliziotti. Alla fine, addosso all'uomo sono stati trovate sette dosi per un totale di 4 grammi di sostanza stupefacente. Il 35enne è stato quindi denunciato.

All'1, invece, la polizia è stata chiamata dal 118 che aveva soccorso in via Santo Stefano un marocchino di 33 anni che ha raccontato di essere stato aggredito e ferito con un coccio di bottiglia da un connazionale in piazza Mercatale. L'uomo è stato portato al Santo Stefano e poi dimesso con 10 giorni di prognosi, mentre l'aggressore, un personaggio noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato in stato di irreperibilità per lesioni aggravate.