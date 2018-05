15.05.2018 h 09:53 commenti

Notte europea dei Musei, sabato aperture straordinarie e ingressi gratuiti

Le iniziative previste per Centro Pecci, Museo del Tessuto, Musei Diocesani Prato e Palazzo Pretorio

Anche per i Musei Diocesani Prato apertura straordinaria dalle 21 alle 23 e gratuità, prolunga infine la chiusura alle 24 il Museo di Palazzo Pretorio (ultimo ingresso 23.30) che regala una visita tra i capolavori della collezione permanente firmati da maestri come Filippo e Filippino Lippi, Giovanni da Milano e Lorenzo Monaco e molti altri.