06.11.2023 h 08:20 commenti

Notte di tregua per il maltempo, da oggi via alla rimozione dei rifiuti nelle strade

La situazione resta critica in molte zone della provincia. La nuova rottura degli argini del Bagnolo-Bardena ha messo sott'acqua una vasta zona dell'area sud della città. Verso la soluzione l'approvvigionamento idrico per la zona di Santa Lucia-Coiano

Notte di tregua dal maltempo sull'intera provincia di Prato che anche oggi vedrà in azione centinaia di soccorritori e migliaia di volontari impegnati negli interventi di palatura del fango e di pulizia dopo i danni provocati dall'alluvione del 2 novembre e dei giorni successivi.

Oggi, lunedì 6 novembre, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, con l'eccezione dell'istituto Bartolini di Vaiano che resterà invece aperto fino alle 18.30 tenendo a scuola fino a quell'ora i bambini per consentire ai genitori di fronteggiare l'emergenza. Chiusi fino alla mezzanotte tutti gli impianti sportivi all'aperto e sospesi gli spettacoli dal vivo. Sospesi anche i mercati, a partire da quello settimanale di viale Galilei e chiusi parchi, giardini e aree giochi oltre ai cimiteri comunali, alle biblioteche, scuola di musica, officina giovani.

Venendo al capitolo soccorsi, a Prato resta ancora disperso l'anziano la cui auto è stata ritrovata accartocciata in un campo di Galceti venerdì scorso. L'uomo stava tornando da Villa Fiorita alla sua casa a Figline e nessuno lo ha più visto. I vigili del fuoco lo hanno cercato a lungo anche con un drone e ieri sono state fatte verifiche in una griglia di scarico delle acque.

La situazione a Prato, nella giornata di ieri, è stata aggravata di molto dalla nuova rottura del torrente Bagnolo-Bardena. Purtroppo ci sono due rotture che hanno riversato tantissima acqua nella parte sud del pratese, in particolare Sant'Ippolito e poi Casale fino ad arrivare nell'area del Ponte alle Vanne. La competenza tecnica del torrente è del Genio civile della Regione Toscana che ha immediatamente inviato sul posto i propri tecnici per valutare la situazione e gli interventi di ripristino da effettuare. Al momento è comunque impossibile richiudere l'argine a causa dell'acqua troppo alta e della corrente ancora troppo forte.

Il sistema di protezione civile porta assistenza ai cittadini dell'area allagata quando necessaria. In serata è stata effettuata una prima operazione di consegna di generi di prima necessità alle abitazioni isolate con la collaborazione di un mezzo anfibio del vigili del fuoco.

Intanto stamani inizieranno le operazioni di rimozione dei rifiuti a cominciare da via VII Marzo e via Curzio Malaparte. Viene chiesto alla cittadinanza di spostare tutte le automobili che si trovano in queste due strade per consentire agli operatori di intervenire con macchinari pesanti. È obiettivo primario ripulire velocemente, progressivamente, tutte le strade alluvionate.

Sul fronte dell'approvvigionamento idrico Publiacqua ha trovato una soluzione tecnica "ponte" tesa a risolvere la situazione della mancanza di acqua potabile nella zona nord di Prato: erano ancora senza acqua gruppi di famiglie a Figline, Santa Lucia e Coiano. È previsto il ripristino dell'acqua per la mattinata di oggi. Se a qualcuno ancora manca l'acqua in zone diverse da Figline, S. Lucia e Coiano si ricorda di chiamare il numero verde di Publiacqua 800314314.

Prosegue, intanto, l'opera encomiabile degli "angeli del fianco". Secondo i calcoli della Federazione del Pd di Prato, che anche ieri si è offerta di coordinare le centinaia di giovani che si sono presentati per aiutare, non meno di tremila persone, molti ragazzi tra loro, ha passato la domenica a spalare fango, ripulire garage e cantine, preparare sacchi di sabbia. Davvero una gara di solidarietà che ha commosso tutti.

Sul fronte della conta dei danni e dei rimborsi, stamani il vicepremier Tajani sarà a Prato per incontrare in Comune i vertici della Regione, i sindaci e le categorie economiche. Sarà l'occasione per fare una prima stima e decidere gli interventi più urgenti.

(in aggiornamento)