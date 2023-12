29.12.2023 h 12:12 commenti

Notte di spaccate: presi di mira storico negozio di bici e ristorante

In entrambi i casi si è trattato di un malvivente che ha agito in solitaria. Non è chiaro se sia la stessa persona. Indagini in corso

(e.b.)

Ancora una notte di spaccate a Prato. Stavolta è toccato al negozio di bici Coppini dal 1948 in via Franchi e a un ristorante di via Valentini, colpito per la seconda volta in venti giorni.Partiamo dallo storico negozio di attrezzature e abbigliamento sportivo. Il fatto è accaduto attorno alle 3 di stanotte, 29 dicembre. Un uomo ha sfondato la vetrina che si affaccia lungo la strada con un autocarro rubato,danneggiando, tra l'altro, anche un'auto parcheggiata proprio lì davanti. Una volta dentro ha preso una mountain bike con pedalata assistita del valore di 5.500 euro e salito in sella ed è scappato via. I residenti, svegliati dal chiasso, hanno chiamato i proprietari e la polizia. “Stranamente l'allarme non ha suonato. – racconta Massimo Santoni, titolare della storica attività (foto) – Particolari anche le modalità del furto. Intanto perché come si vede dalle immagini (di cui pubblichiamo il fotogramma qui di seguito, ndr) l'uomo è andato a colpo sicuro su quella bici escludendo le altre. Evidentemente aveva fatto un sopralluogo nei giorni scorsi per “sceglierla”. Poi, la decisione di parcheggiare in piazza Ciardi il furgone con cui ha spaccato la vetrina subito dopo averla mandata in mille pezzi per poi tornare in negozio, rubare la bici con cui poi è scappato via. Ora vediamo se l'assicurazione coprirà il danno. Certo non è un bel modo di chiudere un anno già difficile. - chiosa Santoni - Abbiamo subito tanti furti dentro il negozio, questo è il primo con scasso e spero anche l'ultimo”.L'altra spaccata è avvenuta in via Valentini al ristorante giapponese Yoxi Yoxi. Anche in questo caso ha agito un bandito in solitaria. Il fatto è accaduto attorno a mezzanotte e mezzo. Il malvivente ha rotto la vetrina accanto all'ingresso utilizzando la grata dei fossetti di scolo.Una volta dentro ha preso i tablet utilizzati per effettuare le ordinazioni e l'incasso degli ultimi giorni per qualche migliaia di euro. Esattamente come avvenne lo scorso 10 dicembre quando però il varco fu aperto dal retro del locale. Indagano i carabinieri. Non è chiaro se dietro i due casi ci sia la stessa mano.