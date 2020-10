01.10.2020 h 15:59 commenti

Notte di sangue a La Querce, slitta l'interrogatorio dell'indagato e resta ancora il mistero sul movente

Christian Ottavi, rinchiuso nel carcere della Dogaia, è in isolamento sanitario in attesa dell'esito del tampone. Il giudice delle indagini preliminari ha rinviato tutto a domani. I carabinieri lavorano a ritmo serrato per risalire ai motivi dell'omicidio di Mirko Congera e del ferimento della convivente, Daniela Gioitta. La donna potrebbe venire interrogata nelle prossime ore

Ancora mistero sul movente dell'omicidio di Mirko Congera, 44 anni, e del ferimento della convivente, Daniela Gioitta, 42, aggrediti la notte di martedì 29 settembre nella loro casa in via Firenze, a La Querce. L'interrogatorio di garanzia di Christian Ottavi, il quarantatreenne amico e vicino di casa della coppia arrestato con l'accusa di omicidio volontario e tentato omicidio, è slittato a domani, venerdì 2 ottobre. Inizialmente previsto per stamani in videoconferenza dal carcere della Dogaia, l'interrogatorio è stato posticipato in attesa dell'esito del tampone a cui l'indagato, ancora in isolamento sanitario, è stato sottoposto per verificare un eventuale contagio da coronavirus. Difeso dall'avvocato Gabriele Braschi, l'uomo potrebbe spiegare il motivo che lo ha spinto a presentarsi a casa della coppia con un coltello dopo che tutti e tre avevano trascorso del tempo a bere qualcosa insieme.Ottavi si è scagliato prima contro Congera, ucciso con un colpo inferto tra il collo e la scapola, poi contro Gioitta, ferita alla gola e viva per miracolo. La donna si è salvata perché è riuscita a trascinarsi fuori dall'appartamento e a chiedere aiuto. Ai familiari che l'hanno soccorsa ha fatto il nome di Christian Ottavi che poco dopo era già in manette. I carabinieri lo hanno arrestato a poche decine di metri dal luogo del massacro, nella casa in cui vive con la compagna e i figli; aveva ancora tracce di sangue sui vestiti e sulle mani. A nulla sono servite le sedici ore di interrogatorio nella caserma dei carabinieri: l'uomo non ha parlato, non ha detto una parola, non ha spiegato il motivo della feroce aggressione, non ha detto perché ha bussato alla porta della coppia con un coltello in tasca. Intanto il sostituto Vincenzo Nitti, titolare dell'inchiesta, ha dato incarico per l'autopsia sul corpo di Mirko Congera: l'esito, atteso già domani, dovrebbe fornire indicazioni più precise sulla dinamica dell'aggressione. Altri elementi potrebbero scaturire dall'esame dei telefonini delle vittime e dell'arrestato. Gli investigatori sono anche in attesa che dall'ospedale arrivi il via libera all'interrogatorio di Daniela Gioitta: la donna è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico dal quale si sta riprendendo e dunque potrebbe presto parlare e svelare il movente. Il suo compagno, qualche precedente giudiziario anche per truffa, non lavorava da qualche tempo e da tempo era disoccupato anche l'arrestato: non è escluso che i due intrattenessero affari o attività insieme e che l'omicidio sia maturato per questioni economiche.