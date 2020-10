02.10.2020 h 11:38 commenti

Notte di sangue a La Querce, Ottavi potrebbe avere ucciso per un debito di poche centinaia di euro

L'omicida ha fatto scena muta anche stamani davanti al giudice delle indagini preliminari per la convalida dell’arresto e l’interrogatorio di garanzia ma gli inquirenti seguono la pista economica

Potrebbe essere un debito di qualche centinaia di euro il movente dell’omicidio di Mirko Congera, il quarantaquattrenne ucciso con una coltellata al collo la notte di martedì 29 settembre nella sua casa di via Firenze, a La Querce, dall’amico e vicino di casa Christian Ottavi, 43 anni. È l’ipotesi che sta prendendo campo in queste ore, a quattro giorni dalla brutale aggressione nella quale è rimasta gravemente ferita la convivente di Congera, Daniela Gioitta, 42 anni, accoltellata alla gola.

I carabinieri del Nucleo investigativo stanno mettendo insieme i tasselli di un mosaico che appare difficile da ricomporre. La pista economica, privilegiata fin dal primo momento, sembra trovare conferma ma è ancora oscuro il motivo del debito, se davvero questo è il movente del delitto. Pare che Ottavi aspettasse di riscuotere un credito di 4/500 euro, maturato non si sa in quale ambito. Disoccupati sia la vittima che l’arrestato, potrebbero aver intrattenuto una qualche attività insieme.

Serrate le indagini su questo punto.

Oggi, venerdì 2 ottobre, Ottavi, arrestato subito dopo il fatto grazie al suo nome fatto da Gioitta, è comparso davanti al giudice delle indagini preliminari per la convalida dell’arresto e l’interrogatorio di garanzia. Difeso dall’avvocato Gabriele Braschi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una chiusura totale che rallenta inevitabilmente le indagini. E nessun elemento è emerso dall’interrogatorio di Daniela Gioitta che dal suo letto d’ospedale ha detto ai carabinieri di non sapere perché l’amico, con il quale prima dell’aggressione lei e il compagno avevano trascorso del tempo, si sia presentato alla loro porta a notte fonda impugnando il coltello con il quale li ha colpiti. C’è attesa, intanto, per l’esito degli accertamenti tecnici sui telefonini delle vittime e dell’indagato: gli investigatori sperano,di rintracciare messaggi e conversazioni che possano svelare il movente, che possano spiegare il motivo di tanta rabbia sfociata nell’omicidio e nel tentato omicidio. È in programma per oggi, inoltre, l’autopsia disposta dal sostituto Vincenzo Nitti, titolare dell’inchiesta. L’esame autoptico potrà fornire particolari utili a ricostruire la dinamica dell’aggressione.