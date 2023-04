17.04.2023 h 15:24 commenti

Notte di controlli sulle strade nel week end: ritirate quattro patenti e fermati tre veicoli

Le pattuglie della polizia municipale sono state impegnate sulla Declassata e nelle zone di via Nenni e via Roncioni. Tre conducenti denunciati per aver guidato in grave stato di ebbrezza

Nottata di controlli quella tra venerdì 14 e sabato 15 aprile per la polizia municipale, che ha impegnato cinque pattuglie sulla Declassata e nelle zone di via Nenni e via Roncioni. Il bialncio è di quattro patenti ritirate, una scaduta e tre per guida in stato di ebbrezza accertato con etilometro. In tutti e tre i casi i conducenti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per l'elevata concentrazione alcolica. Gli agenti hanno poi sottoposto a fermo tre veicoli perchè circolavano senza aver effettuato la revisione obbligatoria. Una cittadina cinese è stata invece sorpresa a guidare un veicolo a cui era stata ritirata la carta di circolazione, già sottoposto a fermo amministrativo, e che ora sarà oggetto di confisca. Un cittadino marocchino, infine, è stato trovato alla guida di un veicolo cancellato dai pubblici registri automobilistici per intestazione fittizia a prestanome e pertanto il mezzo è stato sottoposto a sequestro.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus