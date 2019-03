02.03.2019 h 12:41 commenti

Notte di controlli in centro e in periferia: arrestato uno spacciatore di cocaina

La Questura ha messo in campo numerose pattuglie delle Volanti e del Reparto prevenzione crimine, oltre a quelle in borghese della Squadra Mobile

Numerose pattuglie delle Volanti e del Reparto prevenzione crimine, oltre a quelle in borghese della Squadra Mobile, sono state impegnate nella notte di oggi, sabato 2 marzo, in una vasta operazione di controllo predisposta dalla Questura per il centro e la periferia.

Al termine dei controlli è stato arrestato un 19enne libico, fermato in un bar del centro dove aveva cercato di nascondersi dopo essere stato intercettato in piazza Santa Maria delle Carceri. I poliziotti lo hanno perquisito e trovato con quasi 16 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi. Sul suo telefonino, durante le fasi del controllo, sono continuati ad arrivare i messaggi dei clienti che volevano acquistare la droga.

Poco prima un'altra pattuglia aveva bloccato un 27enne marocchino che insieme ad alcuni connazionali stazionava nelle vicinanze della sala giochi di piazza Mercatale. Il giovane è risultato essere clandestino e già espulso lo scorso 14 febbraio. E' stato quindi portato in Questura e messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione.

Nella zona di Iolo, invece, è stata intercettata e inseguita da via Garduna a via del Castellare un'auto sospetta, abbandonata poi dagli occupanti che sono fuggiti a piedi nei campi. Sul mezzo sono stati trovati numerosi oggetti da scasso.