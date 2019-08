29.08.2019 h 08:32 commenti

Notte brava di un gruppo di giovani in centro: schiamazzi e auto danneggiate

In quattro, compresa una ragazza, hanno creato il caos tra via Tintori e piazza Lippi. I residenti hanno poi chiamato le forze dell'ordine, ma alcune vetture in sosta hanno subito danni

E' stata una notte brava, quella appena trascorsa del 29 agosto, per un gruppetto di giovani che hanno creato il caos in via Tintori. Secondo i residenti si trattava di quattro persone, tra le quali anche una ragazza. Evidentemente ubriachi, intorno alle 2 hanno iniziato a urlare e fare schiamazzi in mezzo alla strada. E quando alcuni dei residenti si sono affacciati alle finestre per redarguirli, invece di desistere hanno dato in escandescenza, cominciando a prendersela con le auto in sosta, colpite con calci. A farne le spese gli specchietti di alcune vetture, oltre alle carrozzerie. Il gruppetto si è poi spostato verso piazza Lippi, continuando nel loro show, mentre venivano avvertite le forze dell'ordine.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus