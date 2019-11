19.11.2019 h 10:18 commenti

Notte bianca in mezzo ai libri per i piccoli lettori di Poggio a Caiano

Lo scorso finesettimana la biblioteca Inverni ha ospitato un nutrito gruppo di bambini e ragazzi che hanno dormito con il sacco a pelo in mezzo agli scaffali fra una lettura animata e l’altra

La notte fra sabato 16 e domenica 17 novembre è tornata alla biblioteca Inverni di Poggio a Caiano, con un soddisfacente sold-out, la notte bianca nell’ambito di ‘Un prato di libri’. Il festival della lettura per ragazzi comprende, fra gli altri eventi, una serie di notti bianche nelle biblioteche della provincia di Prato, dove i bambini dormono con il sacco a pelo in biblioteca fra una lettura animata e l’altra.“Un'altra notte in bianco a leggere libri nella nostra biblioteca – commenta l’assessore alla scuola Fabiola Ganucci – e sono proprio i ragazzi più piccoli che si buttano in questa avventura. Quest’anno il filo conduttore del festival è il ritmo delle parole: in ogni testo c’è una musica e il ritmo delle storie dà il ritmo alla nostra vita”.