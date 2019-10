02.10.2019 h 10:18 commenti

Noto avvocato e docente muore a 46 anni. Lutto per il mondo della scuola e della giustizia

Ettore Nespoli era figlio dello storico preside del Cicognini e insegnava diritto al Buzzi oltre a esercitare la professione. Lascia la moglie, assessore a Montemurlo, e due figli

Lutto nel mondo della scuola e della giustizia pratese. Dopo una breve ma terribile malattia, è morto stamani 2 ottobre all'ospedale di Prato Ettore Nespoli. Avvocato e insegnante di diritto e di economia al Buzzi, avrebbe compiuto 46 anni il prossimo dicembre.

Figlio dell'ex preside del Cicognini Luigi Nespoli, era molto conosciuto in città e provincia per il suo impegno civico oltre che per la sua attività professionale e didattica. Proprio come il padre che aveva promosso la diffusione del rugby a scuola, era appassionato di questa disciplina sportiva.

Era impegnato nella comunità locale e faceva parte del consiglio del Circolo Arci Tamare Meucci di Montemurlo.

Lascia la moglie, Valentina Vespi, assessore a Montemurlo nella giunta Calamai, e due figli in tenera età. Ettore e Valentina si erano sposati a marzo 2012 dopo essersi conosciuti durante un'iniziativa di volontariato nei campi confiscati alla mafia promossa dall'associazione Libera di don Ciotti in Sicilia. Vivevano a Montemurlo, a pochi passi dal municipio.

"Ci stringiamo a Valentina, ai piccoli Dalia e Luigi e ai genitori di Ettore per questa perdita gravissima, che ci colpisce tutti profondamente. - sottolinea con commozione il sindaco di Montemurlo Simone Calamai - Ricordo Ettore come una persona intelligente, attenta e sempre disponibile, concretamente impegnato nella vita della comunità. Un uomo che non ha mai fatto mancare il suo ascolto e il suo sostegno a chi aveva bisogno. Ci mancherà moltissimo".

I funerali non sono ancora stati fissati



Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus