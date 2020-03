28.03.2020 h 13:54 commenti

Coronavirus, anche il grande cuore degli Alpini fa tappa al Santo Stefano

Stamani il gruppo di Montemurlo ha consegnato 1250 mascherine chirurgiche al reparto di Pediatria. A ruota è arrivata la donazione della Pointex con 40 camici usa e getta

Anche gli Alpini fanno la loro parte per aiutare la Sanità pratese in questa difficilissima emergenza sanitaria. Questa mattina, 28 marzo, il gruppo di Montemurlo ha donato 1250 mascherine al reparto di Pediatria del Santo Stefano. Ad accogliere i tre rappresentanti delle Penne nere all'ingresso del nosocomio è stato il primario, Pierluigi Vasarri accompagnato dai suoi collaboratori. Seppur in misura minore e più lieve, il Covid 19 colpisce anche il mondo dell'infanzia (al momento solo un caso, una lattante di due mesi) e anche il personale di questo reparto, dove sono stati creati percorsi specifici separati, deve essere adeguatamente protetto. "Nel dna degli Alpini - spiega Giuseppe Rossi, segretario dell'associazione di Montemurlo - c'è la volontà di aiutare il prossimo. Noi quindi, non potevamo certo stare a guardare e abbiamo deciso di fare questo acquisto per i sanitari del Santo Stefano".