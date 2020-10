19.10.2020 h 13:09 commenti

Notizie di Prato riceve il premio Estra per lo Sport nella categoria "Web locale"

Stamani nel salone del Coni a Roma il riconoscimento consegnato alla giornalista Eleonora Barbieri per l'articolo dedicato alla storia di un bambino pratese autistico accolto dalla scuola calcio della Acu Grignano

“Premio alla Carriera ” a Marino Bartoletti , giornalista, conduttore e autore televisivo

” a , giornalista, conduttore e autore televisivo “Premio Donna di Sport ” ad Alessandra Giardini

” ad “Premio Redaelli ” a Massimiliano Cassano

” a “Premio Protagonista della buona notizia” ai campioni di volley Matteo Piano e Luca Vettori

Categoria Carta Stampata nazionale – Viviana Mazza – Corriere della Sera

– Corriere della Sera Categoria Carta stampata territoriale – Stefano Rossi – Corriere Fiorentino

– Corriere Fiorentino Categoria Web e blog Nazionale – Paolo Ricci Bitti – Ilmessaggero.it

– Ilmessaggero.it Categoria Web e blog territoriale – Eleonora Barbieri – Notiziediprato.it

– Notiziediprato.it Categoria Televisione e Radio nazionale – Giovanna “Nina” Palmieri – Le Iene

– Le Iene Categoria Televisione e Radio territoriale – Sara Meini – TGR Toscana

Alberto Caprotti – Avvenire

– Avvenire Valeria Teodonio – Repubblica.it

– Repubblica.it Gloria Giavaldi – Inviato Quotidiano

– Inviato Quotidiano Piero Giannico – Sportitalia

Premio Speciale Estra

Società ACU Grignano - Premio speciale Estra per il territorio – Presidente Fabio Gori.

C'è anche una storia raccontata da Notizie di Prato tra quelle premiate oggi a Roma nell'ambito della terza edizione del premio giornalistico. A ritirare il riconoscimento nella categoria “Web e blog territoriale” è stataautrice dell'articolo dedicato alla storia di un bambino pratese autistico che era stato accolto dalla scuola calcio del Grignano, dopo aver ricevuto solo rifiuti da altre società (). Una storia di integrazione e di sport che ha raccolto il consenso della giuria del premio. Nell'occasione i promotori del premio hanno deciso di dare un riconoscimento in denaro anche alla società calcistica.Il premio promosso da Estra punta a dare risalto a storie di solidarietà, di integrazione e di sacrificio, gesti semplici, coraggiosi e tante iniziative dedicate alle realtà disagiate che resterebbero sconosciute all’opinione pubblica senza il racconto giornalistico. Il Premio Estra nasce nell’ambito delle attività di responsabilità sociale dell’azienda che contribuisce per un valore di oltre 2.600.000 euro a iniziative territoriali di crescita, sviluppo e miglioramento sociale. Il binomio sport e impresa, in particolare, rappresenta un elemento fondamentale nelle strategie di comunicazione del Gruppo Estra, che punta alla promozione di valori comuni fra l’azienda e lo sport, ovvero: spirito di gruppo, gioco di squadra, responsabilità e correttezza.Questa mattina, ad aprire la cerimonia di premiazione, ospitata nella Salone d’Onore del Coni a Roma è stato, presidente del Coni, affiancato da, presidente di Estra e, presidente di Ussi. Ospite d’onore della giornata, campionessa olimpica di salto in alto ed esempio al femminile di sport e di vita.Ecco di seguito i vincitori della terza edizione