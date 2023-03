02.03.2023 h 09:25 commenti

Notizie di Prato e Toscana tv in lutto: è morta la mamma di Nadia Tarantino

Aveva 71 anni e da poco meno di due mesi era ricoverata al Santo Stefano. Originaria della Puglia, si era trasferita giovanissima a Prato subito dopo il matrimonio. Lascia il marito e tre figli

Grave lutto per la grande famiglia di Notizie di Prato e di Toscana Tv. Stanotte, 2 marzo, è morta Maria Gradogna, mamma della nostra collega Nadia Tarantino. Aveva 71 anni e da poco meno di due mesi, da quando le era stata diagnosticata una forma molto aggressiva di tumore, era ricoverata nel reparto Medicina 2 del Santo Stefano, diretto da Massimo Di Natale.

Maria Gradogna era originaria di Spinazzola in Puglia ma, giovanissima, si era trasferita a Prato, subito dopo il matrimonio con Giuseppe Tarantino. Dall'unione sono nati tre figli: oltre a Nadia, anche Rodolfo e Francesca. Negli anni del boom del tessile, ha lavorato a domicilio per ditte di maglieria pratesi, crescendo al contempo la famiglia e occupandosi della casa.

La scoperta della malattia poco dopo Natale, con il ricovero in ospedale. "Vogliamo ringraziare tutto il personale sanitario di Medicina 2 - dicono i figli - per le cure e per il grande affetto che non è mai mancato nei confronti di nostra madre. Dai medici alle infermiere passando per le oss, hanno fatto tutto il possibile per assisterla in maniera amorevole e lei stessa ci teneva a fare questo ringraziamento pubblico".

I medici hanno chiesto l'autorizzazione alla famiglia per eseguire l'autopsia, in modo da fare piena luce sul tipo di tumore che, al momento, non è stato ancora classificato visto l'impossibilità di riconoscerlo sulla base degli esami fatti durante il ricovero. La famiglia ha dato il consenso e la salma di Maria è stata trasportata a medicina legale a Pistoia. Ancora, quindi, non è stata fissata la data dei funerali. La camera ardente verrà aperta al ritorno della salma da Pistoia.

La proprietà, la direzione e tutti i colleghi giornalisti, tecnici e amministrativi di Toscana Tv e Notizie di Prato si stringono forte a Nadia e a tutti i familiari in questo momento di dolore.