10.01.2023

Nonostante il divieto di avvicinamento va sotto casa della ex: arrestato

L'intervento dei carabinieri domenica pomeriggio dopo l'allarme lanciato dalla donna che nei mesi scorsi aveva denunciato un 53enne per maltrattamenti

Nonostante il divieto di avvicinamento nei confronti della compagna, nel pomeriggio di domenica 8 gennaio è tornato ad aggirarsi nelle vicinanze della casa della donna, che ha subito avvertito i carabinieri. Per l'uomo, un 53enne di origini fiorentine, è così scattato l'arresto, poi convalidato dal giudice che ne ha comunque disposto la scarcerazione in attesa di ulteriori valutazioni sull'aggravamento della misura in atto.

Il 53enne, alcuni mesi fa, era stato denunciato dalla compagna di 45 anni per maltrattamenti e in seguito a ciò era stato disposto il divieto di avvicinarsi sia alla donna sia ai luoghi da lei frequentati. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, nel frattempo l'uomo aveva già provato a riallacciare il rapporto con la donna, fino a domenica quando si è recato sotto casa della 45enne, provocando la sua immediata reazione.

Sempre i carabinieri, nei giorni scorsi, hanno rintracciato due stranieri e un italiano sui quali pendevano ordini di carcerazione per condanne definitive che variano dai due ai tre anni. Sono stati portati alla Dogaia.