23.06.2020 h 16:36

Nonostante due denunce continua a perseguitare la ex compagna: arrestato

E' stata la donna, ieri sera, a chiamare la polizia quando ha visto l'uomo davanti alla sua abitazione

Nonostante le denunce presentate dalla sua ex compagna, continuava a pedinarla sia sotto casa sia sul luogo di lavoro. Per questo motivo un uomo di 48 anni, italiano, è stato arrestato poco prima delle 23 di ieri sera 22 giugno dai poliziotti delle Volanti. E' stata la stessa donna a chiedere aiuto alla polizia quando ha visto l'ex compagno stazionare sotto la sua abitazione, nella zona sud della città. Gli agenti hanno subito rintracciato l'uomo, che era in auto, parcheggiata proprio davanti al cancello della casa della donna. Il 48enne, in stato di ebbrezza alcolica, ha subito assunto una condotta aggressiva verso la donna. Quest'ultima ha raccontato ai poliziotti di essere stata picchiata dall'ex compagno, fino a dover ricorrere alle cure dei medici. In due occasioni, poi, aveva denunciato per stalking l'uomo, che continuava a seguirla, incurante del divieto di avvicinamento che gli era stato imposto. Tutto questo aveva provocato nella donna uno stato di ansia e di paura. Lo stalker è stato quindi arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere su disposizione dell'autorità giudiziaria.

