Nonno accusato di violenza su figlia e nipoti, drammatica deposizione di una delle vittime

Nuova conferma alle accuse che lo scorso settembre hanno fatto finire dietro le sbarre un artigiano di 63 anni. Vittime dei presunti abusi una figlia, oggi 23enne, e tre nipoti di 6, 11 e 14 anni. Si va verso il processo con rito immediato

Un pianto disperato e il racconto di anni di molestie subite dal padre quando era ancora una bambina. La conferma a tutte le accuse che lo scorso settembre, al termine degli accertamenti della Squadra mobile, hanno portato in carcere un artigiano pratese di 63 anni che dopo la figlia, oggi ventitreenne, avrebbe abusato anche di tre delle sue nipotine, figlie di altre sue figlie, che già nelle settimane scorse avevano detto delle attenzioni ricevute dal nonno. Violenze ripetute a cui tutte le vittime sarebbero state sottoposte quando avevano tra i 5-6 e gli 8-9 anni. L'incidente probatorio di oggi, venerdì 5 febbraio, ha seguito di poche settimane quello delle nipoti, due bambine di 6 e 11 anni e una ragazzina di 14. L'uomo è rinchiuso in carcere dallo scorso settembre dopo la richiesta di custodia cautelare avanzata dal sostituto Laura Canovai e accordata dal tribunale. Particolarmente cruda l'inchiesta anche per l'enorme quantità di dettagli sui tanti episodi dei quali l'uomo si sarebbe reso protagonista dentro e fuori le mura di casa. Episodi che, quando sono scattate le manette, riguardavano ancora la più piccola delle nipoti che, durante l'incidente probatorio, avrebbe parlato delle carezze e dei palpeggiamenti del nonno sia sul lettone, dopo pranzo, che nel furgoncino utilizzato per il lavoro. Racconti che avrebbero ricalcato quelli fatti dalle altre piccole e oggi anche dalla figlia. Un segreto che la ventitreenne ha mantenuto per tanti anni, emerso improvvisamente quando una delle sue sorelle, dopo aver raccolto le sconcertanti confidenze della figlia e successivamente delle figlie di un'altra sorella, ha denunciato. Una liberazione da un peso troppo grande, lacerante. Una famiglia numerosa – diversi figli che a loro volta hanno figli – oggi alle prese con un padre-nonno accusato di aver riversato sulle piccole di casa attenzioni morbose trasformate in vere e proprie violenze. Le vittime avrebbero smesso di essere tali intorno ai 9 anni, quando l'interesse dell'uomo, puntualmente, si concentrava – stando a quanto ricostruito dagli investigatori – sulle più piccole. Per il sessantatreenne si parla di processo con rito immediato. I familiari delle bambine abusate si sono affidate all'avvocato Alessandra Artese per tutelare i propri interessi.







