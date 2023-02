04.02.2023 h 17:55 commenti

Nonna Jolanda compie cento anni, grande festa con nipoti e pronipoti

Un pranzo in compagnia della famiglia, la torta a forma del traguardo secolare e il gigliato d'argento del Comune di Prato, sono gli ingredienti di una giornata indimenticabile

Prato festeggia un’altra centenaria, è Jolanda Innocenti. Circondata dall’affetto di nipoti e pronipoti ha spento le candeline di questo traguardo secolare alla pizzeria Jolly di Montemurlo, di proprietà di uno dei nipoti.Nata a Prato il 3 febbraio del 1923, pratese al cento per cento, Jolanda stringe tra le mani il Gigliato d’argento e l’attestato del Comune di Prato che le ha consegnato il presidente del Consiglio comunale, Gabriele Alberti per l’occasione. Una giornata di grandi emozioni, ricordi e affetto che nonna Jolanda non dimenticherà.