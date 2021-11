16.11.2021 h 10:41 commenti

Nonna Bianca ha spento le sue prime cento candeline. In dono anche il Gigliato d'argento

La neocentenaria ha festeggiato nella sua casa di via Po insieme a parenti e amici. Il consigliere comunale Antonio Facchi le ha consegnato il riconoscimento con gli auguri di tutta la città

Prato ha una nuova cittadina centenaria, Bianca Paoletti, che domenica 14 novembre ha celebrato il primo secolo di vita circondata dall'affetto di parenti e amici nella casa di via Po a Chiesanuova, dove abita dal 1955. Nell'occasione il consigliere comunale Antonio Facchi, a nome del sindaco Matteo Biffoni e di tutta l'amministrazione comunale, ha consegnato alla neocentenaria il tradizionale Gigliato d'Argento insieme alla pergamena del Comune di Prato con gli auguri e le felicitazioni per il traguardo raggiunto. Si tratta del primo Gigliato consegnato a domicilio dopo le restrizioni imposte dalla pandemia. Bianca Paoletti è pratese doc, nata e cresciuta a Le Sacca, fino a quando si è trasferita con il marito in via Po dove continua a vivere.

Edizioni locali collegate: Prato

