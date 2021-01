19.01.2021 h 14:40 commenti

Nonna 90enne raggirata da un truffatore: "Suo nipote ha bisogno di soldi"

E' successo ieri mattina al Soccorso. L'anziana ha consegnato ad uno sconosciuto 160 euro in contanti e una catenina d'oro. Sul posto è intervenuta la polizia

Ha raggirato una nonna di 90 anni facendole credere che il nipote fosse in una situazione di difficoltà e che sarebbero stati necessari dei soldi per aiutarlo. E' successo ieri mattina, 18 gennaio, intorno alle 11.20 in via Roma al Soccorso. L'anziana è stata contattata da uno sconosciuto al telefono. Il malvivente le ha detto che il nipote era nei guai e che avrebbe dovuto fargli avere subito dei soldi. Così, quando poco dopo un uomo si è presentato alla porta della 90enne, la donna gli ha consegnato tutti i soldi contanti che aveva, 160 euro, e anche una catenina d'oro. Lo sconosciuto le ha invece lasciato un pacco di ringraziamento, poi risultato contenere due confezioni di caffè. Solo a quel punto l'anziana ha chiamato la figlia chiedendo notizie del nipote: quando ha saputo che il ragazzo era a casa e stava bene, ha capito di essere stata raggirata. E' stata così avvertita la polizia, che ha mandato sul posto una Volante. Ormai, però, del truffatore non c'era più traccia.

La Questura invita alla massima prudenza chiunque riceva telefonate da sconosciuti che chiedono denaro. In questo caso è bene sempre avvertire i numeri di emergenza 112 o 113.