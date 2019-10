11.10.2019 h 13:53 commenti

Nona edizione di Io non rischio, tutto quello che bisogna sapere in caso di terremoto e alluvione

In piazza Duomo domenica dalle 9 alle 19 i volontari delle associazioni di protezione civile e i tecnici distribuiranno materiale informativo. Prevista anche una sfida a ping pong fra la squadra Alluvione e quella Terremoto. Iniziative anche a Vaiano

Torna domenica 13 ottobre in piazza Duomo “Io non rischio” la giornata che la protezione civile dedica all’informazione e alla conoscenza dei comportamenti da tenere in caso di alluvione e di terremoto. Dalle 9 alle 19 oltre oltre cento volontari insieme ai tecnici del dipartimento della protezione civile di Prato saranno a disposizione per spiegare ai cittadini le buone pratiche da adottare.

“Due le novità della nona edizione – ha spiegatoil responsabile della protezione civile comunale Sergio Brachi – il primo è che avremo un momento ludico dove la squadra Terremoto e quella alluvione si sfideranno a ping pong, l’altra è che la diffusione delle buone pratiche continuerà per tutta la settimana attraverso alcuni incontri, uno anche sulla Tosco Chimica. La conclusione è prevista per domenica 20 ottobre con un incontro al palazzo delle professioni promosso dall’ordine degli ingegneri e degli architetti sul bonus terremoto”.

Domenica sarà presente anche Elisa Ionni assessore al turismo e Luigi Capriotti vice sindaco del Comune di Acquasanta Terme che è stato duramente colpito dal terremoto del 2016.

Questo appuntamento è un punto di riferimento per tutte le persone che sono interessate a conoscere quali sono le strutture a cui rivolgersi e come comportarsi in caso di pericolo - ha dichiarato il sindaco Matteo Biffoni -. Siamo fortunati perchè a Prato c'è un sistema di protezione civile che funziona e inoltre possiamo contare su volontari che vengono formati costantemente per poter dare alla popolazione tutte le informazioni. Sempre grazie alla Protezione Civile possiamo informare anche le persone che non parlano italiano grazie ai volantini tradotti nelle lingue più diffuse a Prato".

Intanto si pensa già alla decima edizione di Io non rischio che tra i rischi possibili includerà anche l’incendio negli appartamenti.

Domenica anche a Vaiano in via Braga i volontari delle associazioni di protezione civile parteciperanno alal manifestazione Io non rischio.







