19.10.2018 h 15:33 commenti

Non vede le auto ferme per far attraversare un pedone e provoca tamponamento a catena

Quattro i mezzi coinvolti nell'incidente avvenuto stamani a Bagnolo sulla via Nuova Provinciale Montalese. Solo lievi lesioni per i conducenti dei mezzi coinvolti

Sembra essere stata ancora una volta la distrazione la causa del tamponamento avvenuto questa mattina, 19 ottobre, intorno a mezzogiorno a Bagnolo sulla via Nuova Provinciale Montalese, che ha visto coinvolti quattro veicoli. Nei pressi dell'attraversamento pedonale che si trova in corrispondenza dell'autolavaggio nella zona commerciale, un'auto - che proveniva in direzione Prato-Montale - si è fermata per far passare un pedone. Allo stesso modo hanno fatto i veicoli che seguivano il mezzo. Purtroppo l'ultima auto, una Renault Scenic, non si è accorta della fila e ha urtato con violenza un'Audi A3, che a sua volta è finita sulle altre due auto ferme in coda. Per fortuna, a parte i danni ai veicoli, i conducenti dei mezzi hanno riportato solo lievi lesioni.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Montemurlo per effettuare i rilievi e accertare le cause del sinistro, dove i due principali “imputati” sembrano essere la distrazione e la velocità non appropriata. L'incidente ha causato per circa un'ora rallentamenti al traffico che in quel punto è sempre particolarmente intenso. La Nuova provinciale montalese, infatti, è uno dei principali snodi della viabilità cittadina, che, soprattutto durante le ore di punta, raccoglie la circolazione proveniente da Montemurlo - Montale e dalla zona industriale. Il Comune di Montemurlo a breve installerà sulla Nuova Montalese, nei pressi della zona commerciale di Bagnolo e all'entrata della città vicino alla rotonda di via Rosselli - via Scarpettini, dei cartelli di pericolo generico per la possibilità di formarsi di file. "Il nostro obbiettivo è quello di rendere le nostre strade sempre più sicure. Serve però la consapevolezza degli automobilisti sui pericoli della distrazione alla guida" afferma l'assessore alla polizia municipale.