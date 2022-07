05.07.2022 h 08:32 commenti

Non trovano l'accordo dopo l'incidente stradale e si picchiano, intervengono i carabinieri

E' successo la notte scorsa in via Pistoiese. I protagonisti, due uomini di 39 e 43 anni, si sono fatti medicare al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano

Un banale incidente si è trasformato in una scazzottata. Protagonisti due cinesi di 39 e 43 anni, entrambi medicati al pronto soccorso. E' successo intorno alle 4 di oggi, martedì 5 luglio, in via Pistoiese. I due, alla guida dei rispettivi veicoli, hanno avuto un incidente stradale ma non hanno trovato l'accordo per sistemare le cose e così è scoppiata una lite con tanto di botte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la calma. Lievi le ferite riscontrate dai medici del Santo Stefano, dovute non all'incidente ma alla lite.



Edizioni locali collegate: Prato

