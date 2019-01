11.01.2019 h 22:19 commenti

Non inserisce il freno a mano e l’auto si schianta sulle centraline Enel e Telecom, abitazioni al buio e senza telefono

È successo in via delle Sacca nella tarda serata di oggi. La macchina ha percorso una cinquantina di metri ed è finita sui due impianti abbattendoli. La strada, che costeggia la tangenziale, è stata chiusa al traffico per consentire ai tecnici di lavorare alla riparazione

Ha parcheggiato senza freno a mano, l’auto si è mossa all’indietro finendo la sua corsa su una centralina dell’Enel e su un’altra della Telecom che sono state abbattute lasciando al buio, al freddo e senza linea telefonica diverse abitazioni. È successo nella serata di oggi, venerdì 11 gennaio, in via delle Sacca, a ridosso del punto in cui la strada incrocia viale Fratelli Cervi. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i vigili del fuoco di Montemurlo che hanno immediatamente allertato i tecnici dell’Enel e della Telecom per riparare i danni e ripristinare i servizi.La strada è stata chiusa in uscita verso la tangenziale. Secondo la prima ricostruzione, l’auto senza freno a mano è scivolata lungo la strada che presenta una evidente pendenza e, dopo aver percorso una cinquantina di metri, si è schiantata sugli impianti Enel e Telecom posizionati sulla aiuola che separa via delle Sacca dalla tangenziale. La corrente elettrica è saltata in diverse abitazioni così come la linea telefonica.