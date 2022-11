10.11.2022 h 14:25 commenti

Non solo spesa. Alla Coop del Parco Prato torna il servizio biblioteca

Dopo oltre due anni di chiusura causa Covid riapre Bibliocoop con 500 nuovi libri che entrano nel patrimonio della Lazzerini

Non solo spesa. Dopo lo stop imposto durante il periodo pandemico, alla Coop del Parco Prato riapre la biblioteca, la Bibliocoop. Gestito dai volontari, ben cento, con cinquecento nuovi libri, lo spazio è collegato alla biblioteca comunale Lazzerini di Prato ed è un vero e proprio punto di prestito decentrato.

Stamani, 10 novembre, l'inaugurazione alla presenza di Simone Mangani, assessore alla cultura del Comune di Prato, Tommaso Perrulli, responsabile progetti sociali Unicoop Firenze, Alfredo Corsino, presidente della sezione soci Coop di Prato e dei tanti volontari Bibliocoop attivi nel progetto. «Bibliocoop è una comunità di lettori in cui persone e libri sono al centro delle attività. Obiettivo del progetto è favorire l'accesso alla lettura e promuovere occasioni di socialità: in una parola, bibliodiversità. -spiega Perrulli - La rete di Bibliocoop, di cui è parte anche la rinnovata Bibliocoop di Prato, si è sviluppata in questi anni grazie a una convenzione con la Regione e alle convezioni attivate con le Biblioteche comunali, che garantiscono il loro fondamentale contributo».

Il servizio pratese è stato tra i primi ad aprire i battenti quando nel 2010 ha preso il via il progetto culturale che oggi conta 38 punti prestito, 8.000 lettori e 35mila prestiti l'anno e oltre 50mila libri acquistati da Unicoop Firenze e donati al patrimonio delle biblioteche pubbliche. Con i 500 nuovi arrivi il servizio pratese punta a incrementare i propri numeri che nel 2019 hanno contato 800 accessi e circa 300 prestiti.

Le sezioni sono varie: narrativa, saggistica, letteratura rosa, gialli e romanzi storici, biografie, ricette e viaggi e libri per bambini. Un catalogo ricco e vario che via via potrà ampliarsi, con le novità editoriali del momento e i suggerimenti proposti da lettori e frequentatori della Bibliocoop. Fra gli elementi di novità, anche la disposizione dei libri con la copertina in evidenza per facilitare la scelta e un comodo spazio dove consultare i libri prima prenderli in prestito. Uno luogo aperto a tutti dove si potrà, non solo prendere i libri in prestito, ma anche partecipare alle tante attività in programma, dalla presentazione di libri, agli incontri di lettura ad alta voce, a laboratori e letture animate per bambini. «Il Comune esprime soddisfazione per questa inaugurazione, una vera e propria festa dedicata ai libri e ai lettori in stretta collaborazione con il volontariato e con i Soci Coop. - afferma l'assessore Simone Mangani - Le nostre biblioteche comunali sono un patrimonio prezioso: in questi anni abbiamo profuso un grande impegno per valorizzare e promuovere sempre più il ruolo delle biblioteche come indispensabili presidi civici e culturali. Siamo quindi molto felici di poter contribuire ad un nuovo, rinnovato, luogo di riferimento come Bibliocoop». ​

Tante le iniziative previste nei tre giorni di festa per la riapertura: il primo appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17, con un incontro di lettura espressiva ad alta voce “Troppe scarpe rosse, storie di ‘amorose’ violenze senza confini”, a cura dell’associazione La Voce delle Parole. Venerdì 11, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, saranno presenti in Bibliocoop dei personal bookshopper, consulenti esperti dell'associazione Mira! a disposizione per dare consigli di lettura personalizzati. Sabato 12, alle 11, in programma “Storie a colori”, con letture animate e un laboratorio per bambini in compagnia di Pimpa. Nel pomeriggio, l'associazione Ludissea 42 propone un incontro dedicato a librigame e giochi da tavolo, con la partecipazione di cosplayer che accompagneranno i visitatori alla scoperta della Bibliocoop. Nelle tre giornate sarà attiva anche l'iniziativa “Il libro che vorrei”, uno spazio dedicato ai lettori per scrivere i propri suggerimenti di lettura, e sarà possibile prendere un caffè e fare una pausa al Caffè dei lettori, un piccolo angolo ristoro dedicato ai visitatori della Bibliocoop. Nelle tre giornate del 10, 11 e 12 novembre la Bibliocoop resterà aperta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Dalla prossima settimana invece sarà aperta il lunedì (15.30-18.30), il mercoledì (9.30-12.30) e il venerdì (15.30-18.30).

«È bello far parte di una comunità di lettori e volontari così ricca, attratta dall’interesse di coltivare passioni comuni che oggi, dopo due anni di chiusura, può ritrovarsi e riprendere l'attività di promozione della lettura. - ha concluso Alfredo Corsino -Ne è testimone il punto Bibliocoop che, con il prezioso supporto della Biblioteca Lazzerini, ha registrato l'adesione di cento nuovi volontari grazie ai quali i lettori e visitatori troveranno accoglienza, consulenza e uno spazio ricco di attività e occasioni di incontro e socializzazione».





