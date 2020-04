16.04.2020 h 13:27 commenti

Non solo buoni spesa, ecco gli strumenti per le famiglie in grave difficoltà economica

Il Comune ha accantonato parte delle risorse oltre alle donazioni di privati per mettere su una rete di assistenza attraverso pacchi spesa, tessere alimentari e Emporio della Solidarietà

I cittadini in situazione di grave necessità, che non abbiano usufruito del buono spesa con la graduatoria pubblicata mercoledì scorso, oltre ai non residenti presenti sul territorio pratese in stato di grave disagio economico per l’attuale emergenza Covid, possono usufruire di altri strumenti disponibili. Per le situazioni di disagio e grave difficoltà economica legate all’emergenza Covid 19, il Comune di Prato ha destinato il 10% circa delle risorse dell’ordinanza 658/2020, più altre risorse del proprio bilancio e donazioni private per poter accedere a pacchi spesa, tessere alimentari e alla tessera Emporio della Solidarietà. Si può telefonare al numero verde 800301650 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14. Saranno fornite le informazioni e le modalità per ricevere i pacchi spesa e le tessere alimentari erogate con le associazioni di volontariato.

Per le situazioni di disagio e grave difficoltà socio-economica, anche non dovute all’emergenza Covid 19, ci si può rivolgere ai Servizi Sociali del Comune di Prato per un colloquio (al momento telefonico) con le assistenti sociali o per accedere al Segretariato Sociale, per effettuare una valutazione dei bisogni e dei possibili interventi. A tal fine occorre contattare l’assistente sociale di riferimento se la persona è già in carico al Servizio Sociale, oppure contattare il Segretariato Sociale per le situazioni non ancora conosciute contattando il numero verde 800 922912 orario di ufficio (lunedì e giovedì 9-13 e 15-17; martedì, mercoledì, venerdì 9-13).