Ballo Convitto aperto a coppie gay, arriva a sorpresa il no degli studenti dopo il sì di cda e docenti

I ragazzi divisi praticamente a metà con il 50,1% che preferisce mantenere la tradizione. Intanto cade la denominazione "ballo delle debuttanti"

Gli studenti del Convitto Cicognini si spaccano sull'apertura alle coppie eterosessuali al ballo delle debuttanti: il 50,1% (397 i partecipanti al sondaggio) ha votato per il ballo tradizionale formato da un uomo e da una donna mentre il 49,9% invece ha scelto l'apertura anche alle coppie omosessuali.

Netta invece la scelta sul cambio del nome: l'83% degli alunni ha optato per ballo di fine anno, l'altra scelta era ballo di inizio estate. Ora la decisione ritorna in mando al Cda e al Colleggio dei docenti che ieri avevano votato per l'apertura alle coppie gay (il primo all'unanimità il secondo con il 75% delle preferenze).

"Abbiamo scelto per le coppie etero - spiegano- perchè credo che il valzer preveda la figura di un uomo e di una donna, si balla così ovunque. Inoltre ciascuno può portare chi vuole alla festa l'unico obbligo è di danzare il valzer con una persone di sesso opposto".In mattinata la presideha convocato l'assemblea degli studenti per informarli sulla decisione del Cda e del Collegio dei docenti e anche per chiarire alcuni punti. "Ho spiegato ai ragazzi che secondo me era più opportuno rimandare l'apertura del ballo alle coppie omosessuali al prossimo anno perchè nel frattempo, insieme agli insegnanti, avremmo costruito un percorso per affrontare questo cambiamento. Non tutti gli studenti infatti, sono favorevoli all'apertura. Il secondo punto è che ad ogni scelta corrisponde una reazione e in questo caso è stata creata una forte pressione sulla scuola e gli stessi studenti, che è stata nociva per tutti. Ci saremmo arrivati al cambiamento ma in modo meno impattante, visto quello che è successo abbiamo accelerato la parte burocratica a discapito di quella educativa".Il clima nella scuola infatti è cambiato, pochi ragazzi hanno voglia di parlare e delegano i rappresentanti di istituto. "L'aria che si respira - spiega- è di preoccupazione per le molte notizie false o gonfiate che sono state riportate. Ora abbiamo l'impressione che tutti si siano accaniti contro di noi e la scuola, ma in realtà l'inclusione delle coppie gay non è mai stata ostacolata da nessuno"I questionari sono stati inviati dalla presidenza proprio per coinvolgere tutti gli studenti . "Il sondaggio fra gli alunni - spiega- è un sistema molto democratico di muoversi , il ballo è il nostro e l'ultima parola tocca a noi"La decisione finale sarà presa domani mattina 11 maggio: la preside ha infatti nuovamente convocato il Cda e il Collegio dei docenti. "Dobbiamo confrontarci - ha commentato - per trovare una soluzione che sia la più rappresentativa di tutta la scuola".