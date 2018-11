14.11.2018 h 15:00 commenti

Non si rassegna alla fine della relazione e perseguita l'ex marito: questa volta lo stalker è donna

Notificato ad una 42enne il divieto di avvicinamento all'uomo, alla suocera e ad una delle figlie. Appostamenti, pedinamenti, fino a cento messaggi e telefonate al giorno e anche un'aggressione fisica

Questa volte la stalker è donna. Decine di messaggi, appostamenti e pedinamenti, fino ad arrivare ad un'aggressione fisica nei confronti dell'ex marito, con il quale ha in corso una causa di separazione.

Lunedì 12 novembre gli agenti della polizia municipale della sezione di pg della Procura hanno notificato ad una 42enne il divieto di avvicinamento al marito, alla suocera e alla figlia. Il provvedimento è stato chiesto dal sostituto procuratore Laura Canovai ed è stato firmato dal gip Francesca Scarlatti. La 42enne è indagata per stalking e per lesioni aggravate, visto che a luglio scorso ha procurato lesioni per 10 giorni di prognosi all'ex coniuge.

E' stato l'uomo, coetaneo della stalker, a rivolgersi alla Procura, dopo aver provato in ogni modo a riportare alla ragione la ex moglie. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, la donna tempestava di messaggi e telefonate il suo ex marito. Fino a cento messaggi al giorno che andavano dalle minacce, alle richieste di perdono, agli annunci di suicidi o di altri atti autolesionistici. E poi c'erano i continui appostamenti sotto la casa dove l'uomo continuava a vivere con le due figlie (una maggiorenne, l'altra minorenne), anche loro sottoposte a pressioni psicologiche da parte della donna.

La situazione, come detto, è degenerata con l'aggressione di luglio. Ma già un anno prima la donna avrebbe distrutto tutta la mobilia della camera da letto quando il marito le aveva prospettato la possibilità di interrompere la relazione. In quel caso intervennero i carabinieri.

Secondo quanto appurato nel corso delle indagini, non ci sarebbero motivazioni economiche dietro al comportamento della donna, che sarebbe mossa solo dall'impossibilità di accettare la fine della relazione con l'uomo.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus