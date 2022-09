15.09.2022 h 14:50 commenti

Non si rassegna alla fine della relazione: condannato per stalking. Lui: "Ero innamorato"

L'uomo, 49 anni, era stato ammonito dal questore ma ha continuato a cercare la donna per fare pace e tornare insieme. Le insistenze, però, hanno fatto scattare la denuncia che è sfociata nel processo

Sette anni di tormentato fidanzamento, un continuo tira e molla con allontanamenti e rappacificazioni. Nei periodi di stanca, lui, 49enne residente nella provincia di Prato, ancora molto innamorato, continuava a corteggiare la donna, anche lei sulla cinquantina, inviandole messaggi, cercandola a casa, proponendole una sera di stappare insieme una bottiglia di spumante per festeggiare il nuovo anno. Quelle che per lui erano attenzioni per riconquistare il cuore dell'amata, si sono trasformate in una contestazione penale: stalking. Oggi, giovedì 15 settembre, l'uomo, al termine del processo con il rito abbreviato, è stato condannato a 10 mesi di reclusione (pena sospesa). Il pubblico ministero, Laura Canovai, aveva chiesto un anno e 2 mesi.

Assistito dall'avvocato Alessandro Burzo, l'uomo ha ripercorso gli anni della sua storia d'amore ricordando che era così tanto preso dalla donna da corteggiarla sempre e la relazione, tra alti e bassi, andava avanti seppur con qualche interruzione. E così aveva fatto anche l'ultima volta nonostante la donna avesse segnalato le insistenze che erano infine sfociate in un ammonimento del questore. Una misura evidentemente non compresa dal 49enne che, ancora innamorato, ha continuato a farsi vivo fino alla denuncia che lo ha portato dritto in tribunale.



