21.12.2018 h 17:21

Non si presenta al lavoro e quando i familiari vanno a casa sua lo trovano morto

La tragedia a Vergaio. La vittima avrebbe assunto un numero imprecisato di farmaci e poi scritto una lettera ai familiari

Un uomo di 47 anni è stato trovato privo di vita nel letto della sua casa a Vergaio. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 21 dicembre, quando i familiari, allertati dai compagni di lavoro che non lo avevano visto presentarsi, sono andati nell'abitazione dell'uomo. Immediato l'allarme al 118 che ha inviato le ambulanze della Misericordia di Poggio (con medico) e di Galciana. Purtroppo, però, per il 47enne non c'è stato niente da fare.

L'uomo avrebbe assunto un numero imprecisato di farmaci. Avrebbe anche lasciato una lettera indirizzata ai familiari. Secondo quanto appreso, soffriva da tempo di depressione.

Sul posto è intervenuta la polizia con le Volanti e la Scientifica. Al momento non ci sarebbero altre ipotesi diverse da quella di un gesto volontario da parte della vittima.