25.03.2023 h 13:54 commenti

Non si ferma all'alt della Municipale perché ubriaco: inseguimento nelle strade del Macrolotto Uno

Gli agenti di piazza dei Macelli ieri sera hanno inseguito un trentenne che ha forzato il posto di blocco. L'uomo ha terminato la sua corsa contro un muro in via dei Fossi. E' rimasto illeso. Durante i controlli della sera ritirate quattro patenti

Non si è fermato all'alt della Municipale il trentenne di origine albanese che, ieri 24 marzo, ha distrutto un muro di cinta in via dei Fossi alla fine di un inseguimento. Sottoposto all'alcool test, non solo è risultato positivo, ma con un tasso cinque volte superiore al consentito. Gli agenti oltre a ritirargli la patente per guida in stato di ebbrezza, multarlo per le numerose infrazioni commesse durante la fuga , lo hanno denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale. Nella stessa serata, gli agenti di piazza dei Macelli, impegnati nella consueta attività di controllo nel centro storico e nella zona del Macrolotto uno con il coordinamento di tre ispettori, hanno anche ritirato tre patenti e revocata una a un uomo a cui era già stata sospesa in seguito a un incidente stradale.

Edizioni locali collegate: Prato

