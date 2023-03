07.03.2023 h 19:43 commenti

Non si ferma al posto di blocco della Municipale, il motorino era rubato

L'inseguimento è partito da via Marx ed è terminato in via Valentini dove l'uomo si è nascosto in un edificio abbandonato

Non si è fermato all'alt della Municipale in via Marx perché era a bordo di un scooter rubato. E' scattata quindi la fuga e l'inseguimento lungo le strade cittadine fino ad arrivare in via Valentini dove l'uomo si è nascosto in un edificio disabitato diventato rifugio di sbandati.

E' successo questo pomeriggio, 7 marzo, poco dopo le 17, nel corso di una normale operazione di controllo con il targa System. Giunto sul posto, gli agenti, che nel frattempo hanno chiamato rinforzi, sono entrati e hanno trovato quattro persone di nazionalità marocchina che sono state portate al comando di piazza dei Macelli per l'identificazione. Per capire chi di loro fosse alla guida del mezzo rubato gli agenti stanno visionando le immagine delle telecamere disseminate lungo il percorso.





