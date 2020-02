19.02.2020 h 18:02 commenti

Non rispettano divieto di dimora e arresti domiciliari: portati in carcere

I carabinieri nel giro di poche ore hanno eseguito le misure di aggravamento nei confronti di uno spacciatore e di una persona accusata di furto

Non hanno rispettato le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria e sono quindi finiti in carcere. Si tratta di un 30enne nigeriano, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Prato. I carabinieri lo hanno rintracciato, invece, mentre si trovava proprio a Prato: è scatta la segnalazione e il magistrato ha sostituito la misura meno afflittiva con l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Stessa sorte è toccata ad un pratese 39enne che, sebbene sottoposto agli arresti domiciliari per furto, ha violato più volte le prescrizioni imposte e per questo è scattata la misura cautelare in aggravamento, con il trasferimento in carcere.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus