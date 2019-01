24.01.2019 h 13:58 commenti

Non rispetta il divieto di incontrare pregiudicati, arrestato esponente della 'Banda del Soccorso'

La polizia ha arrestato un ventiseienne che ha disatteso le disposizioni del giudice che gli vietavano di incontrare persone con precedenti e lo obbligavano a passare la notte a casa. L'incontro con un altro appartenente alla 'banda' gli è costato il carcere

Dopo aver più volte disatteso l'obbligo di dimora con permanenza notturna presso la sua abitazione e il divieto di frequentare pregiudicati, un albanese di 26 anni è stato arrestato dalla polizia che ieri, mercoledì 23 gennaio, ha eseguito l'ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte d'appello di Firenze in sostituzione della precedente misura dell'obbligo di firma. Dietro le sbarre è finito un albanese di 26 anni, pregiudicato e tra i protagonisti della “Banda del Soccorso”, composta da italiani e albanesi, smantellata dalla Squadra mobile nel 2012 dopo un consistente numero di rapine ai danni di cittadini cinesi. Il giovane è stato fermato in via Torino, nel quartiere del Soccorso dove abita.

Di recente il ventiseienne si è incontrato in un bar della zona con un altro giovane pratese appartenente allo stesso sodalizio criminale, detenuto in un carcere del centro Italia ma tornato a Prato in permesso premio. Un incontro che è stato monitorato dalla polizia e che ha convinto la procura generale presso la Corte d'appello di Firenze ad inasprire la misura cautelare a cui l'albanese era già sottoposto.



Edizioni locali collegate: Prato

