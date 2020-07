13.07.2020 h 14:40 commenti

Non rispetta il divieto di avvicinamento alla moglie, messo agli arresti domiciliari

I poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito la misura cautelare nei confronti di un 62enne che continuava a pedinare e seguire la donna nonostante il divieto imposto dal giudice

Nonostante avesse il divieto di avvicinamento alla moglie, continuava a pedinarla per poi offenderla pesantemente quando la vedeva in compagnia di altre persone. Per questo motivo ieri, domenica 12 luglio, un 62enne di origine siciliana è stato posto agli arresti domiciliari dai poliziotti della Squadra Mobile che hanno eseguito la misura cautelare decisa dall'autorità giudiziaria in aggravamento di quella già adottata ed evidentemente non rispettata dall'uomo.

Sono stati gli stessi poliziotti della Mobile, nei giorni scorsi, ad accertare quanto denunciato dalla moglie dell'uomo, confermando le reiterate condotte che il 62enne teneva nei confronti della donna, in particolare violando ripetutamente il divieto di avvicinamento per seguirla nei suoi spostamenti.