03.10.2022 h 14:19 commenti

Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato dalla polizia

La donna, impaurita, ha chiesto aiuto alla questura che ha subito fatto intervenire la Volante. L'uomo è stato effettivamente trovato nei pressi dell'abitazione della ex e sono scattate le manette

Non ha rispettato il divieto di avvicinamento alla ex che ha chiamato la polizia e lo ha fatto arrestare. L'uomo, marocchino di 39 anni con precedenti, è stato effettivamente trovato nei paraggi dell'abitazione della ex compagna e per questo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che ora potrà decidere di aggravare la misura a suo carico. La donna, intorno alle 13.30 di domenica 2 ottobre, ha chiesto aiuto alla questura dopo essersi accorta della presenza dell'uomo vicino alla sua casa nonostante il divieto di avvicinamento. La violazione potrebbe far aprire le porte del carcere.



Edizioni locali collegate: Prato

