Non rientra nella comunità dove scontava la condanna: arrestato e portato in carcere

L'uomo, con la complicità della compagna, aveva fatto perdere le sue tracce approfittando di alcune visite mediche programmate. I carabinieri lo hanno rintracciato mentre er al pronto soccorso

Con la complicità della compagna, non aveva fatto ritorno nella comunità terapeutica dove era stato messo per scontare una condanna per truffa. Ma la fuga dell'uomo, un pratese di 45 anni, è durata poco visto che i carabinieri del Radiomobile sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo. Adesso il 45enne si trova in carcere e sarà il magistrato di sorveglianza a vagliare la sua condotta ed autorizzare eventuali altre concessioni.

L’uomo, approfittando di alcune visite mediche programmate e supportato anche dalla compagna, non era rientrato nella struttura facendo così scattare l'alarme. Le ricerche dei carabinieri si erano subito concentrate fra alcuni conoscenti della città ma l’esigenza di soccorso medico dovuto allo stato di tossicodipendenza è stata fatale al fuggitivo che è stato appunto trovato mentre si trovava al pronto soccorso dell’ospedale di Prato.



