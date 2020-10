24.10.2020 h 12:33 commenti

Non pagano la spesa al supermercato, marito e moglie denunciati per furto aggravato

La coppia è stata fermata alla Coop del centro commerciale Parco Prato. La vigilanza ha fatto intervenire la polizia. Valore della merce circa 100 euro

Cento euro di spesa non pagata. Per questo motivo marito e moglie, entrambi iraniani, sono stati denunciati dalla polizia intervenuta ieri, venerdì 23 ottobre, al supermercato Coop di Parco Prato. La coppia è stata fermata da un addetto alla vigilanza che ha notato movimenti sospetti. La merce era stata nascosta in una normale borsa con la quale, forse, i coniugi hanno sperata di passare inosservati. I due devono rispondere di furto aggravato.



Edizioni locali collegate: Prato

