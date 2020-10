25.10.2020 h 11:00 commenti

Non hanno con sé la mascherina: multa da 400 euro per due ragazzi. Ma le regole sono rispettate dalla maggioranza

Pochi interventi in centro da parte della polizia municipale nella serata di ieri. Qualche problema in più in periferia ma anche in questo caso gli assembramenti di giovani si sono sciolti in maniera autonoma

La polizia municipale e le altre forze dell'ordine sono state impegnate anche ieri sera, sabato 24 ottobre, in una serie di controlli nelle strade del centro per verificare il rispetto delle regole anticontagio e, in particolare, dell'ultima ordinanza del sindaco che vieta lo stazionamento in tutte le vie dove non è possibile garantire il distanziamento tra persone. Come era successo la sera precedente, la prime dall'entrata in vigore dell'ordinanza, gli agenti non hanno trovato nessuna particolare criticità e sono stati sanzionati solo due ragazzi italiani perché non avevano con sé la mascherina. Ognuno di loro dovrà pagare una multa da 400 euro. L'unico momento un po' più critico c'è stato in via Settesoldi a mezzanotte, quando la chiusura dei locali in contemporanea ha creato qualche piccolo assembramento subito risolto però.

Continua, invece, a restare un po' più critica la situazione in periferia, dove solo ieri sera la polizia municipale ha effettuato sette interventi fra le 21 e l'1.40 della notte. A chiamare la centrale sono stati i residenti per segnalare assembramenti di giovani che, soprattutto nelle ore più tarde, creavano anche disturbo alla quiete. Le pattuglia sono così intervenute a Santa Lucia, due volte alla Castellina, a Paperino e alla Pietà più altri due interventi in centro dopo la mezzanotte. All'arrivo degli agenti gli assembramenti si erano già sciolti in maniera spontanea e così non sono state elevate multe. La polizia municipale è intervenuta anche in via Reggiana per un furgone che vendeva panini oltre l'orario consentito.

"Tutto sommato l'ordinanza del sindaco viene rispettata - spiega Marco Maccioni comandante della polizia municipale -. E anche le attività stanno rispettando le regole".