Non ha mai preso la patente ma viene sorpresa alla guida: multata per 5mila euro

La donna fermata da una pattuglia della polizia municipale di Montemurlo impegnata nei controlli con il Targasystem: la vettura sulla quale viaggiava era infatti anche priva di revisione

Stava guidando un'auto che risultava con la revisione scaduta. E quando gli agenti della polizia municipale di Montemurlo l'hanno fermata, è risultato che la donna non aveva mai conseguito la patente di guida. Si tratta di una cinese di 35 anni residente a Prato che ora dovrà pagare, oltre alla sanzione per l'omessa revisione, quella ben più salata per guida senza patente che è pari a 5 mila euro. Gli agenti hanno anche provveduto al fermo amministrativo dell'auto per tre mesi. Se la donna dovesse essere fermata nuovamente alla guida senza patente rischia anche la denuncia penale.

Il controllo è scattato dopo che il Targasystem aveva segnalata la mancata revisione. Dall'inizio dell'anno la polizia municipale di Montemurlo ha controllato con il Targasystem oltre 57mila veicoli in transito sulle strade montemurlesi e il dato che emerge è positivo e confortante. Gli agenti del comando di via Toscanini, infatti, hanno registrato nell'ultimo periodo un drastico calo delle sanzioni per mancata copertura assicurativa, circa il 50% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A fronte dei 25 sequestri di veicoli trovati senza assicurazione e dei 70 inviti a presentarsi al Comando di via Toscanini per mostrare la copertura assicurativa dei veicoli del 2021, quest'anno siamo a meno di dieci sequestri e alla metà degli inviti.