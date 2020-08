18.08.2020 h 13:08 commenti

Non ha la patente ma viene fermato mentre guida uno scooter rubato e privo di assicurazione

Record di infrazioni per un 35enne controllato dalla polizia municipale a Narnali. Per lui denuncia e sanzioni per oltre 7.500 euro. Aveva anche messo una targa falsa sul mezzo

Stava guidando uno scooter rubato e privo di assicurazione, per di più senza aver mai conseguito la patente. E' un piccolo record di infrazioni quello messo insieme da un 35enne che abita a Narnali e che domenica 16 agosto è stato fermato da una pattuglia della polizia municipale. Per lui è scattata la denuncia per ricettazione oltre a un cumulo di sanzioni per oltre 7.500 euro per aver circolato senza patente e senza assicurazione e per aver messo una targa posticcia al mezzo.

Il 35 enne stava percorrendo via Pistoiese a Narnali quando è stato visto dalla pattuglia della Municipale, in quel momento impegnata nei servizi di controllo alla circolazione stradale. Durante il posto di controllo gli agenti hanno notato il 35enne che si era accostato sulla strada come per eludere la verifica. Insospettiti dal suo comportamento, hanno quindi deciso di controllarlo. E’ così risultato che la persona non aveva mai conseguito la patente di guida e che il ciclomotore che conduceva era anche sprovvisto di copertura assicurativa. Non solo, tramite il più approfondito controllo eseguito incrociando le informazioni presenti sulle banche dati istituzionali ed il numero di telaio impresso sul veicolo, è anche emerso che l’uomo era in sella ad uno scooter rubato e che su quest’ultimo era stata apposta una targa non propria per nasconderne la provenienza illecita.