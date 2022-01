05.01.2022 h 14:36 commenti

"Non è vero ma ci credo", al Politeama rivive il capolavoro di Peppino De Filippo

La commedia scritta 80 anni fa resta sempre attuale per il tema che tratta: la diffusione delle false credenze. Sul palco Enzo De Caro nei panni del protagonista

. Consigliabile il ritiro dei biglietti prima dello spettacolo. Informazioni: www.politeamapratese.it