19.10.2022

Resta aperta la cooperativa dove lavorano otto soci con disturbi psichici

"I numeri 7+3" non solo continuerà a collaborare con le griffe della moda per piccoli lavori di metalleria, ma guarda con interesse alla creazione di un'azienda agricola affidata a un socio lavoratore che avrà il compito di mediatore

La cooperativa "I numeri 7+3", dove lavorano otto ragazzi con disturbi psichiatrici, non chiuderà. Il nuovo presidente è Luciano Giusti che, insieme a un gruppo di volontari rilancia l'attività della cooperativa che dopo il pensionamento della sua presidentessa, rischiava di chiudere i battenti lasciando a casa gli otti lavoratori impegnati nel sistemare le fibbie destinati agli accessori delle griffe della moda. “La nostra idea – ha spiegato Cristina Tacconi consigliera del Cda - è di ampliare ulteriormente l'offerta lavorativa partecipando anche al bando per la gestione dell' educazione agricola, che permetterebbe anche di assumere nuove persone”. L'altra grande innovazione è che a dirigere i vari comportati saranno dei tutor speciali, cioè gli stessi pazienti che hanno seguito un corso specifico di facilitatori, in pratica saranno l'anello di congiunzione fra la committenza e i lavoratori stessi. “Un percorso di crescita – spiega Tacconi – che va verso piccole forme di autonomia”.Nuovo presidente, ma anche nuova sede in via del Purgatorio, in una struttura luminosa che verrà inaugurata venerdì 21 ottobre alle 17.