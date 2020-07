Non ce l'ha fatta Enrico Caggiano, il motociclista di 52 anni rimasto coinvolto in un gravissimo incidente sul cavalcavia di San Giusto , lo scorso 5 giugno. Caggiano è morto oggi 1 luglio all'ospedale di Careggi, dove era stato ricoverato da quel tragico pomeriggio. Non aveva ripreso conoscenza ed era in coma. Purtroppo le lesioni provocate dalla rovinosa caduta dalla moto si sono rivelate troppo gravi.

L'incidente era avvenuto intorno alle 17.30 sul ponte che scavalca la declassata. Caggiano era in sella ad una moto di grossa cilindrata e stava percorrendo il cavalcavia in direzione del Pino quando ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. I primi soccorritori, vista la gravità della situazione, avevano fatto intervenire l'elisoccorso Pegaso per poter trasferire lo sfortunato centauro direttamente a Careggi. La polizia municipale, intervenuta con le pattuglie dell'Ufficio Sinistri, aveva aperto un'inchiesta che è tuttora in corso. Secondo quanto accertato finora Caggiano avrebbe fatto tutto da solo, ma i familiari dell'uomo nei giorni scorsi si sono rivolti a Notizie di Prato per fare un appello ad eventuali testimoni . La loro ipotesi è che un altro mezzo abbia provocato la perdita di controllo da parte del motociclista. Al momento, però, nessuno si è fatto avanti e la polizia municipale non avrebbe elementi tali da far pensare a questa ipotesi.