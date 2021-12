22.12.2021 h 13:27 commenti

Non botti ma vere e proprie bombe: maxisequestro in tre negozi, denunciati i titolari

Controlli dei carabinieri e della polizia municipale. Sequestrati 150 chili tra materiale pirotecnico per la cui vendita è necessaria l'autorizzazione di pubblica sicurezza e 'ordigni' fabbricati artigianalmente assemblando decine di batterie

Assemblando decine di batterie, hanno fabbricato vere e proprie bombe molto pericolose e le hanno messe in vendita insieme ad altri botti per i quali è vietato il libero commercio se non dietro specifica licenza di pubblica sicurezza. Centocinquanta i chili di botti sequestrati dai carabinieri di Prato e dalla polizia municipale al termine dei controlli effettuati in tre negozi gestiti da cinesi in via Filzi e in via Gora del Pero. I titolari, uomin idi 31. 33 e 35 anni, sono stati denunciati. L'attività del nucleo Radiomobile e dell'ufficio ispettivo attività commerciali della Municipale rientra in quella che solitamente viene fatta nei giorni vicini alla festa di Capodanno per verificare che i commercianti espongano e vendano solo materiale pirotecnico sicuro, tracciabile e rispondente alle norme di sicurezza. I tre commercianti hanno invece messo in vendita botti di categoria F2 con un quantitativo di materiale esplodente superiore al limite oltre il quale è necessario essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza. In più, hanno prodotto botti mettendo insieme anche venti o trenta batterie che, seppure legali, quando assemblate diventano bombe di elevatissima e pericolosa potenza. Non solo: tali lavorazioni, vanificano e rendono inefficace la certificazione Ce perché non più corrispondenti al prodotto originario. Le denunce sono state inoltrate alla procura.



Edizioni locali collegate: Prato

