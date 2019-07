Tre mesi di violazioni continuate certificate da Arpat non sono state ritenute sufficienti dalla Regione per procedere con la sospensione dell'autorizzazione unica ambientale ad Arte stampa, l'azienda a conduzione cinese di via Pistoiese a Viaccia da anni sotto accusa da parte dei cittadini per le emissioni maleodoranti e insalubri. Accuse confermate da Arpat nei controlli effettuati questa primavera ( LEGGI ).La stessa Arpat, di fronte a un quadro così pesante aggravato dal fatto che la ditta si inserisce in un contesto residenziale, ha presentato richiesta di sospensione dell'autorizzazione unica ambientale alla Regione. La risposta è stata una doccia gelata per chi come il Coordinamento dei cittadini di Viaccia vede in un ente pubblico il garante della salute della collettività. Per gli uffici regionali è necessario un ulteriore passaggio per precisare "in modo chiaro - si legge in un comunicazione degli uffici a Arpat, Asl e Comune - la sussistenza di manifestazione di situazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente". Quindi Arpat deve scrivere a carattere cubitale e senza giri di parole che Artestampa comporta pericolo per l'ambiente. Altrettanto deve fare l'azienda sanitaria in riferimento alla salute dei cittadini. I risultati di tre mesi di controlli scientifici su macchinari ed emissioni quindi, appaiono marginali. Ciò che conta per procedere con un'eventuale sospensione è che i due enti mettano nero su bianco la parola "pericolo", quasi a prendersi la responsabilità di ciò che affermano con i numeri.